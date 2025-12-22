Поединок 17 тура АПЛ Тоттенхэм – Ливерпуль завершился победой "красных" со счетом 2:1. Во время матча серьезную травму получил нападающий "мерсисайдцев" Александр Исаак, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

Какую травму получил самый дорогой форвард сборной Швеции?

26-летний форвард стал автором первого гола в ворота "шпор". Однако во втором тайме Исак получил тяжелую травму и не смог продолжить поединок.

На 56-й минуте матча форвард пытался нанести удар по воротам, но подвернул ногу. Только с помощью медперсонала Ливерпуля Исак смог покинуть пределы поля.

По информации источника, у шведского нападающего есть подозрение на перелом ноги. 22 декабря футболист должен был пройти углубленное медобследование.

Если диагноз подтвердится, то Исак не сможет помочь сборной Швеции в матчах плей-офф отбора на ЧМ-2026. По оптимистичным прогнозам восстановление может занять до четырех месяцев. В худшем случае возвращения на поле не стоит ожидать раньше следующего сезона.

Что известно об Исаке?

Александр Исак стал игроком Ливерпуля летом 2025 года. "Красные" заплатили за нападающего рекордные 145 миллионов евро. Его переход стал самым дорогим во время летнего трансферного окна-2025.

В сезоне 2025 – 2026 Исак сыграл за Ливерпуль 16 матчей, в которых забил 3 гола. По данным Transfermarkt, его стоимость сейчас составляет 120 миллионов евро.

В составе сборной Швеции 26-летний нападающий забил 16 голов в 56 поединках. Свой дебютный матч за национальную команду он сыграл в 2017 году.

