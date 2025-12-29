Сборные Украины и Польши могут встретиться на футбольном поле в случае успешных полуфиналов в плей-офф отбора на ЧМ-2026. Форвард Барселоны и "орлов" Роберт Левандовский поделился ожиданиями от матча, сообщает 24 Канал со ссылкой на Rymanowski Live.

Какой прогноз сделал Левандовский на матч с Украиной?

У капитана сборной Польши поинтересовались, могут ли возникнуть проблемы в полуфинале с Албанией, а затем в решающем матче с Украиной или Швецией.

"Конечно, что это сильные соперники, и легко не будет. Первый матч с Албанией, который играем дома при поддержке наших болельщиков, является дополнительным пинком, чтобы выложиться еще больше.

А потом финал, неизвестно, где он состоится – в Валенсии или Швеции. Но это один матч. Надеюсь, что мы сыграем оба поединка на уровне, что позволит нам выйти на чемпионат мира", – сказал Левандовский.

Как Польша сыграла в отборе на ЧМ-2026?

"Бело-красные" не сумели завоевать прямую путевку на Мундиаль по итогам группового раунда. Польша заняла второе место в группе G, пропустив на первое место Нидерланды.

В восьми матчах отбора на ЧМ-2026 "Кадра" набрала 17 баллов, одержав 5 побед, проиграв один поединок, а еще два завершились вничью. В турнирной таблице Польша опередила Финляндию, Мальту и Литву.

Когда сборные Украины и Польши могут встретиться?