Анатолий Трубин может перебраться на Туманный Альбион. В подписании украинского голкипера заинтересован гранд английского футбола, сообщает 24 канал со ссылкой на Loucos Pelo Benfica.

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Какой клуб хочет купить Трубина?

По информации источника, Манчестер Сити заинтересован в трансфере Анатолия Трубина из Бенфики летом этого года. "Горожане" готовы заплатить "орлам" за 23-летнего голкипера.

Также Эдерсон может перебраться в Бенфику, если состоится трансфер Анатолия Трубина. Португальский клуб хочет приобрести бразильского голкипера за скромные 10 миллионов долларов.

К слову. Действующий контракт Анатолия Трубина с Бенфикой действует до 2028 года. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость украинского вратаря 28 миллионов евро.

В сезоне 2024/2025 Анатолий Трубин сыграл за Бенфику в 51 матче в официальных турнирах. За это время украинский голкипер пропустил 54 гола и в 21 игре оставил ворота на замке.

Ранее сообщалось о том, что Бенфика хочет избавиться от Анатолия Трубина летом этого года. Украинский голкипер постепенно теряет место в основе португальского клуба.