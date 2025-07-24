Анатолій Трубін може перебратись на Туманний Альбіон. У підписанні українського голкіпера зацікавлений гранд англійського футболу, повідомляє 24 канал із посиланням на Loucos Pelo Benfica.

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Який клуб хоче купити Трубіна?

За інформацією джерела, Манчестер Сіті зацікавлений у трансфері Анатолія Трубіна з Бенфіки влітку цього року. "Містяни" готові заплатити "орлам" за 23-річного голкіпера.

Також Едерсон може перебратись у Бенфіку, якщо відбудеться трансфер Анатолія Трубіна. Португальський клуб хоче придбати бразильського голкіпера за скромні 10 мільйонів доларів.

До слова. Чинний контракт Анатолія Трубіна з Бенфікою діє до 2028 року. За даними Transfermarkt, трансферна вартість українського воротаря 28 мільйонів євро.

У сезоні 2024/2025 Анатолій Трубін зіграв за Бенфіку у 51 матчі в офіційних турнірах. За цей час український голкіпер пропустив 54 голи та у 21 грі залишив ворота на замку.

Раніше повідомляли про те, що Бенфіка хоче позбутись Анатолія Трубіна влітку цього року. Український голкіпер поступово втрачає місце в основі португальського клубу.