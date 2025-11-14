Игорь Цыганык подтвердил, что Андрей Лунин не хочет приезжать в расположение сборной Украины из-за своего резервного статуса голкипера. Вратарь мадридского Реала не имеет желания прибывать в лагерь национальной команды из-за отсутствия игровой практики от Сергея Реброва, пишет 24 Канал.

Почему Лунин отказывается ехать в сборную Украины?

По словам журналиста, Лунин хочет приезжать в сборную только тогда, когда будет уверен, что выйдет в стартовом составе. Цыганик не понимает такого поведения голкипера "Королевского клуба".

На данный момент Лунин проиграл борьбу Анатолию Трубину, а тренер Сергей Ребров пока публично не объяснял, почему игрока Реала нет в заявке на последние матчи.

Игроки должны отдаваться в сборной и хотеть приезжать сюда. А не выбирать – я хочу играть, а если не в основе, то не хочу играть. У нас один вратарь сборной Украины уже не приезжает в сборную. И правильно делают, что его не вызывают,

– сказал известный комментатор.

Ранее журналист Игорь Бурбас в авторской программе BurBuzz объяснил, почему Ребров отказался от идеи вызова Лунина в сборную.

"Ребров от этой ситуации устал, когда Лунин приехал и говорит, что у него что-то болит или семейные обстоятельства. Такие ситуации и одна, и другая были, поэтому Ребров понял, что лучше не вызывать Лунина. Или же вызывать и давать ему гарантии игры в основе", – заявлял Бурбас.

Отметим, что Сергей Станиславович публично не называл причину своего отказа вызвать украинского голкипера "сливочных". В ноябре 2025 года Ребров вызвал в национальную команду Анатолия Трубина, который является первым номером сборной, Дмитрия Ризныка и Евгения Волынца.

Почему Лунин переживает черную полосу в карьере?