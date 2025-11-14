Ігор Циганик підтвердив, що Андрій Лунін не хоче приїжджати у розташування збірної України через свій резервний статус голкіпера. Воротар мадридського Реала не має бажання прибувати у табір національної команди через відсутність ігрової практики від Сергія Реброва, пише 24 Канал.

Чому Лунін відмовляється їхати у збірну України?

За словами журналіста, Лунін хоче приїжджати у збірну лише тоді, коли буде впевнений, що вийде у стартовому складі. Циганик не розуміє такої поведінки голкіпера "Королівського клубу".

На цей момент Лунін програв боротьбу Анатолію Трубіну, а тренер Сергій Ребров поки що публічно не пояснював, чому гравця Реала немає в заявці на останні матчі.

Гравці мають віддаватися у збірній і хотіти приїжджати сюди. А не вибирати – я хочу грати, а якщо не в основі, то не хочу грати. В нас один воротар збірної України вже не приїжджає до збірної. І правильно роблять, що його не викликають,

– сказав відомий коментатор.

Раніше журналіст Ігор Бурбас в авторській програмі BurBuzz пояснив, чому Ребров відмовився від ідеї виклику Луніна у збірну.

"Ребров від цієї ситуації втомився, коли Лунін приїхав і каже, що у нього щось болить або сімейні обставини. Такі ситуації і одна, і інша були, тому Ребров зрозумів, що краще не викликати Луніна. Або ж викликати та давати йому гарантії гри в основі", – заявляв Бурбас.

Відзначимо, що Сергій Станіславович публічно не називав причину своєї відмови викликати українського голкіпера "вершкових". У листопаді 2025 року Ребров викликав у національну команду Анатолія Трубіна, який є першим номером збірної, Дмитра Різника та Євгенія Волинця.

Чому Лунін переживає чорну смугу у кар'єрі?