Мадридський клуб оголосив заявку команди на кубкову гру. Андрій Лунін потрапив у списку Хабі Алонсо на матч проти Талавери, пише 24 Канал із посиланням на офіційний сайт Реала.

Цікаво Один із найвеличніших англійських клубів намагається підписати Луніна

Коли Лунін може зіграти за Реал?

Натомість місця у заявці не знайшлось першому номеру Реала Тібо Куртуа. Тому це може бути новий шанс для українського голкіпера проявити себе. Якщо так станеться, то це буде лише другий матч для Луніна у поточному сезоні 2025 – 2026.



Заявка Реала на матч Кубка Короля / Фото мадридського клубу

Зверніть увагу! Матч Талавера – Реал відбудеться 17 грудня о 22:00 (за київським часом).

Раніше видання The Athletic повідомляло, що Лунін буде захищати володіння "вершкових" у матчі проти Талавери. Також це підтвердив іспанський журналіст Маріо Кортехана на своїй сторінці у соцмережі Х.

Нагадаємо, що українець дебютував у цьому сезоні за Реал у поєдинку Ліги чемпіонів проти грецького Олімпіакоса. Андрій пропустив три голи, але його команда здобула виїзну перемогу з рахунком 3:4.

Лунін може піти із Реала?

Андрію набридло "гріти" лаву запасних Реала, тому він готовий покинути команду. Про це він начебто вже повідомив президенту "Королівського клубу" Флорентіно Пересу.

Мадридці готові відпустити Луніна за 30 мільйонів євро. Хоча портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста у 15 мільйонів євро.

У ЗМІ вже фігурує інформація про інтерес збоку англійського Тоттенхема, італійського Інтера, Мілана та Парми, а також раніше були інсайди про інтерес зі сторони Манчестер Юнайтед.

Як Реал виступає у поточному сезоні 2025 – 2026?