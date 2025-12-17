Мадридский клуб объявил заявку команды на кубковую игру. Андрей Лунин попал в список Хаби Алонсо на матч против Талаверы, пишет 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Реала.

Интересно Один из величайших английских клубов пытается подписать Лунина

Когда Лунин может сыграть за Реал?

Зато места в заявке не нашлось первому номеру Реала Тибо Куртуа. Поэтому это может быть новый шанс для украинского голкипера проявить себя. Если так произойдет, то это будет лишь второй матч для Лунина в текущем сезоне 2025 – 2026.



Заявка Реала на матч Кубка Короля / Фото мадридского клуба

Обратите внимание! Матч Талавера – Реал состоится 17 декабря в 22:00 (по киевскому времени).

Ранее издание The Athletic сообщало, что Лунин будет защищать владения "сливочных" в матче против Талаверы. Также это подтвердил испанский журналист Марио Кортехана на своей странице в соцсети Х.

Напомним, что украинец дебютировал в этом сезоне за Реал в поединке Лиги чемпионов против греческого Олимпиакоса. Андрей пропустил три гола, но его команда одержала выездную победу со счетом 3:4.

Лунин может уйти из Реала?

Андрею надоело "греть" скамейку запасных Реала, поэтому он готов покинуть команду. Об этом он вроде бы уже сообщил президенту "Королевского клуба" Флорентино Пересу.

Мадридцы готовы отпустить Лунина за 30 миллионов евро. Хотя портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.

В СМИ уже фигурирует информация об интересе со стороны английского Тоттенхэма, итальянского Интера, Милана и Пармы, а также ранее были инсайды об интересе со стороны Манчестер Юнайтед.

Как Реал выступает в текущем сезоне 2025 – 2026?