Бывший игрок сборной Украины Сергей Кривцов также присоединился к дискуссии о возможном новом наставнике. В интервью для 24 Канала он поделился своими мыслями и рассказал подробнее о Мальдере, который является одним из кандидатов на должность главного тренера сборной.

Кого Кривцов считает лучшим кандидатом для сборной?

Футболист вспомнил успешный опыт работы итальянских специалистов в прошлом и выразил надежду на возвращение результативного футбола.

По словам Кривцова, дуэт Мальдеры и Тассотти в свое время существенно повлиял на качество игры украинской сборной, особенно в оборонительной фазе.

Не знаю, будет ли входить в этот штаб Мауро Тассотти, но и он тоже очень много дал именно в оборонительной игре для тогдашней нашей сборной. Это был супердуэт Мальдера – Тассотти,

– отметил экс-игрок.

Главным фактором успеха станет правильный подбор ассистентов, которые будут разделять видение главного тренера.

Надеюсь, что Мальдера сделает правильный выбор для своего штаба и возьмет тех людей-единомышленников, которые поведут наших ребят вперед. Надеюсь, будут результаты и мы будем кайфовать от игры сборной,

– сказал Кривцов.

Кто должен быть в тренерском штабе Малдеры?

По мнению Кривцова, хотя иностранный опыт важен, половину команды должны составлять украинцы. В Украине есть немало талантливой молодежи, которая способна внести современные подходы в коммуникацию и быт штаба.

Есть еще много молодых перспективных тренеров. Поэтому я считаю, что где-то половина штаба должна состоять из молодых украинских тренеров, кто немножко добавит современности в общении, в быту и на поле. Это должны быть люди с авторитетом в украинском футболе,

– высказался он.

Что известно об Андреа Мальдере?