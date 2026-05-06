Бывший игрок сборной Украины Сергей Кривцов также присоединился к дискуссии о возможном новом наставнике. В интервью для 24 Канала он поделился своими мыслями и рассказал подробнее о Мальдере, который является одним из кандидатов на должность главного тренера сборной.
Кого Кривцов считает лучшим кандидатом для сборной?
Футболист вспомнил успешный опыт работы итальянских специалистов в прошлом и выразил надежду на возвращение результативного футбола.
По словам Кривцова, дуэт Мальдеры и Тассотти в свое время существенно повлиял на качество игры украинской сборной, особенно в оборонительной фазе.
Не знаю, будет ли входить в этот штаб Мауро Тассотти, но и он тоже очень много дал именно в оборонительной игре для тогдашней нашей сборной. Это был супердуэт Мальдера – Тассотти,
– отметил экс-игрок.
Главным фактором успеха станет правильный подбор ассистентов, которые будут разделять видение главного тренера.
Надеюсь, что Мальдера сделает правильный выбор для своего штаба и возьмет тех людей-единомышленников, которые поведут наших ребят вперед. Надеюсь, будут результаты и мы будем кайфовать от игры сборной,
– сказал Кривцов.
Кто должен быть в тренерском штабе Малдеры?
По мнению Кривцова, хотя иностранный опыт важен, половину команды должны составлять украинцы. В Украине есть немало талантливой молодежи, которая способна внести современные подходы в коммуникацию и быт штаба.
Есть еще много молодых перспективных тренеров. Поэтому я считаю, что где-то половина штаба должна состоять из молодых украинских тренеров, кто немножко добавит современности в общении, в быту и на поле. Это должны быть люди с авторитетом в украинском футболе,
– высказался он.
Что известно об Андреа Мальдере?
- Итальянский футбольный эксперт, тактик и аналитик, который в мае 2026 года стал главным кандидатом на должность главного тренера сборной Украины после отставки Сергея Реброва. В случае назначения он может стать первым иностранным наставником "сине-желтых".
- В 2016 – 2021 годах работал ассистентом Андрея Шевченко в сборной Украины, отвечая за тактику и анализ соперников, что помогло команде достичь четвертьфинала Евро-2020.
- По данным Transfermarkt, позже был ассистентом Роберто Де Дзерби в Брайтоне (2022 – 2024) и Марселе (2024 – февраль 2026).