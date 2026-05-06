Колишній гравець збірної України Сергій Кривцов також долучився до дискусії щодо можливого нового наставника. В інтерв'ю для 24 Каналу він поділився своїми думками та розповів детальніше про Мальдеру, який є одним із кандидатів на посаду головного тренера збірної.
Кого Кривцов вважає найкращим кандидатом для збірної?
Футболіст згадав успішний досвід роботи італійських фахівців у минулому та висловив сподівання на повернення результативного футболу.
За словами Кривцова, дует Мальдери та Тассотті свого часу суттєво вплинув на якість гри української збірної, особливо в оборонній фазі.
Не знаю, чи буде входити до цього штабу Мауро Тассотті, але і він теж дуже багато дав саме в оборонній грі для тодішньої нашої збірної. Це був супердует Мальдера – Тассотті,
– зазначив ексгравець.
Головним чинником успіху стане правильний підбір асистентів, які розділятимуть бачення головного тренера.
Сподіваюсь, що Мальдера зробить правильний вибір для свого штабу і візьме тих людей-однодумців, які поведуть наших хлопців вперед. Сподіваюсь, будуть результати і ми будемо кайфувати від гри збірної,
– сказав Кривцов.
Хто має бути у тренерському штабі Малдери?
На думку Кривцова, хоча іноземний досвід важливий, половину команди мають становити українці. В Україні є чимало талановитої молоді, яка здатна внести сучасні підходи в комунікацію та побут штабу.
Є ще багато молодих перспективних тренерів. Тому я вважаю, що десь половина штабу має складатися з молодих українських тренерів, хто трошки додасть сучасності в спілкуванні, в побуті і на полі. Це мають бути люди з авторитетом в українському футболі,
– висловився він.
Що відомо про Андреа Мальдеру?
- Італійський футбольний експерт, тактик та аналітик, який у травні 2026 року став головним кандидатом на посаду головного тренера збірної України після відставки Сергія Реброва. У разі призначення він може стати першим іноземним наставником "синьо-жовтих".
- У 2016 – 2021 роках працював асистентом Андрія Шевченка у збірній України, відповідаючи за тактику та аналіз суперників, що допомогло команді досягти чвертьфіналу Євро-2020.
- За даними Transfermarkt, пізніше був асистентом Роберто Де Дзербі в Брайтоні (2022 – 2024) та Марселі (2024 – лютий 2026).