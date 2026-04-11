Оба украинца провели в составах своих команд на поле все 90 минут. Но настроение после финального свистка у них было разное, сообщает 24 Канал.

Как сыграли Реал и Жирона с украинцами в составе?

После безголевого первого тайма мадридцы вышли вперед усилиями пары Браим Диас – Феде Вальверде. Первый отдал, а второй хорошо ударил из-за пределов штрафной площади.

Но счастье Лунина и компании продолжалось недолго. Уже через 11 минут Жирона восстановила паритет, в воротах украинского голкипера расписал Томас Лемар.

Уже в концовке встречи Реал апеллировал к пенальти после падения в штрафной Килиана Мбаппе, но арбитр призывы поставить одиннадцатиметровый проигнорировал. Поэтому ничья 1:1 сохранилась до финального свистка.

Как оценили действия украинцев в матче Реал – Жирона?