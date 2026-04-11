Оба украинца провели в составах своих команд на поле все 90 минут. Но настроение после финального свистка у них было разное, сообщает 24 Канал.
Как сыграли Реал и Жирона с украинцами в составе?
После безголевого первого тайма мадридцы вышли вперед усилиями пары Браим Диас – Феде Вальверде. Первый отдал, а второй хорошо ударил из-за пределов штрафной площади.
Но счастье Лунина и компании продолжалось недолго. Уже через 11 минут Жирона восстановила паритет, в воротах украинского голкипера расписал Томас Лемар.
Уже в концовке встречи Реал апеллировал к пенальти после падения в штрафной Килиана Мбаппе, но арбитр призывы поставить одиннадцатиметровый проигнорировал. Поэтому ничья 1:1 сохранилась до финального свистка.
Как оценили действия украинцев в матче Реал – Жирона?
- Статистический портал WhoScored поставил лучшую оценку Виктору Цыганкову. У вингера Жироны 6,89 балла, в то время как у Андрея Лунина – 6,22, что является худшим показателем в составе мадридского клуба.
- У Лунина насчитали лишь один успешный сейв, в то время как его визави Гаццанига совершил 7 и стал лучшим игроком матча.
- В последний раз Лунин и Цыганков вместе появлялись на поле в феврале 2024 года, когда Реал уверенно обыграл Жирону со счетом 4:0. Тогда за клуб из Каталонии еще выступал другой украинец – Артем Довбык.