У зимове трансферне вікно Олександр Зубков перейшов з Шахтаря у Трабзонспор. Вже майже два місяці гравець проживає у Туреччині.

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Що сказав Зубков про життя в Туреччині

Футболіст сказав, що Трабзон – дуже гарне місто, там спокійно, і природа чудова. Йому подобається місто, а кебаб і пахлава дуже смачні, пише 24 канал з посиланням на Günebakış Haber.

Ми з дружиною знайшли один заклад, де постійно купували тістечка і пахлаву. Люди в Трабзоні дуже приязні, вони постійно пропонують мені солодощі, і я вже навіть трошки набрав ваги. Люди в Туреччині дуже гостинні, і я хочу відповісти на полі їх підтримці,

– сказав Олександр Зубков.

Довідка. У сезоні-2024/2025 український футболіст зіграв 28 матчів, у яких забив 8 голів та віддав 7 результативних передач.

Нагадаємо, що Олександр Зубков став гравцем Трабзонспору на початку лютого 2025 року.