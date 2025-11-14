Віцечемпіони світу забили чотири "сухих" м'ячі у ворота Анатолія Трубіна. Проте у матчі був момент, коли гра могла піти за сценарієм збірної України, повідомляє 24 Канал з посиланням на UA-Football.

Чи був пенальті на Назарині?

На 48-й хвилині матчу проти Франції Єгор Назарина отримав м'яч у карному майданчику господарів та у намаганні приборкати його впав після контакту із Дайо Упамекано. Суддя пішов переглядати VAR на предмет можливого пенальті.

Спірний момент із Назариною в матчі Франція – Україна: дивитися відео

У підсумку рефері вирішив не вказувати на позначку, через що рахунок залишився 0:0. Ексарбітр ФІФА Сергій Шебек висловив свою думку про рішення судді.

Мені не зрозуміло, навіщо арбітр VAR покликав Вінчича дивитися цей епізод, Суддя у полі правильно розібрався в єдиноборстві між Назариною та Упамекано та продовжив гру. Французький захисник встиг виштовхнути м'яча з-під ноги Назарини, а потім стався між ними контакт. Тут головне питання: хто першим зіграв у м'яч? Відповідь очевидна – Упамекано. Тож і порушення немає,

– вважає Шебек.

Зазначимо, що одразу після того моменту арбітр поставив пенальті вже у ворота збірної України. Михавко збив Олісе у власному майданчику, після чого Мбаппе відкрив рахунок.

Загалом же збірна України не завдала жодного удару у площину воріт Меньяна згідно зі статистикою на сайті УЄФА. Ця поразка стала найбільшою для нашої команди під керівництвом Сергія Реброва.

Що далі для збірної України?