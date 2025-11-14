Підопічні Сергія Реброва розгромно програли "Ле Бле" з рахунком 0:4. Після гри наставник "синьо-жовтих" дав свій коментар щодо провального результату, повідомляє 24 Канал з посиланням на УАФ.

Як Ребров пояснив поразку від Франції?

Ребров не просто так виставив резервний склад на гру в Парижі. Тренер розуміє, що вирішальним матчем буде бій з Ісландією в останньому турі.

Розуміли, що сьогоднішня гра з Францією небагато що вирішує. Вважаю, що гравці виходили з відповідним настроєм. Але я не можу сказати, що хтось недопрацьовував чи не добігав. Усі розуміють, що вирішальним буде наступний матч. Упевнений, хлопці будуть максимально налаштовані,

– заявив Ребров.

Зрештою перший тайм збірна України провела на непоганому рівні та змогла не пропустити. Але після перерви наша оборона посипалась і пропустила чотири рази.



Сергій Ребров висловився після провалу в Парижі / фото УАФ

Крім того, у "синьо-жовтих" майже не було атак та 0 ударів по воротах Меньяна. Сергій Станіславович пояснив причину такої поганої гри в нападі.

Ми не чіплялися за м’яч. Подекуди ми його контролювали, але не доводили до штрафного майданчика й не створювали моменти. Виходили в атаку невеликими силами. Франція дуже добре й швидко працювала з м’ячем і відібрати його було надзвичайно важко. Коли ти довго обороняєшся, у тебе просто немає сил для контратак. Ми не планували сідати настільки низько у власний майданчик. Це суперник змусив нас робити це,

– каже наставник.

Тим не менш, в матчі був момент, коли гра могла піти за сценарієм збірної України. На початку другого тайму Упамекано у власному майданчику грубо зіграв проти Назарини.

Через це суддя пішов дивитися відеоповтор, але у підсумку пенальті не поставив. На думку арбітра, захисник Баварії першим зіграв у м'яч, але Ребров не згоден із цим рішенням.

Було два ключові моменти. Перший – це пенальті у ворота Франції. Наскільки я бачив, їхній гравець ішов із відкритою ногою. Як на мене, там мав бути 11-метровий. Але суддя вирішив по-іншому. А далі – пенальті у наші ворота. Це два ключові епізоди гри. Хоча я не вважаю, що тільки вони визначили результат. Франція в другому таймі створила дуже багато моментів,

– оцінив момент Ребров.

Не забув тренер виділити і дебютанта Тараса Михавка. Саме він заробив пенальті у власні ворота, збивши Олісе. Проте коуч похвалив гравця Динамо та високо оцінив ого роботу.

