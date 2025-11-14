Подопечные Сергея Реброва разгромно проиграли "Ле Бле" со счетом 0:4. После игры наставник "сине-желтых" дал свой комментарий относительно провального результата, сообщает 24 Канал со ссылкой на УАФ.

Как Ребров объяснил поражение от Франции?

Ребров не просто так выставил резервный состав на игру в Париже. Тренер понимает, что решающим матчем будет бой с Исландией в последнем туре.

Понимали, что сегодняшняя игра с Францией немного что решает. Считаю, что игроки выходили с соответствующим настроем. Но я не могу сказать, что кто-то недорабатывал или не добегал. Все понимают, что решающим будет следующий матч. Уверен, ребята будут максимально настроены,

– заявил Ребров.

В конце концов первый тайм сборная Украины провела на неплохом уровне и смогла не пропустить. Но после перерыва наша оборона посыпалась и пропустила четыре раза.



Сергей Ребров высказался после провала в Париже / фото УАФ

Кроме того, у "сине-желтых" почти не было атак и 0 ударов по воротам Меньяна. Сергей Станиславович объяснил причину такой плохой игры в нападении.

Мы не цеплялись за мяч. Кое-где мы его контролировали, но не доводили до штрафной площади и не создавали моменты. Выходили в атаку небольшими силами. Франция очень хорошо и быстро работала с мячом и отобрать его было очень трудно. Когда ты долго обороняешься, у тебя просто нет сил для контратак. Мы не планировали садиться настолько низко в собственную площадку. Это соперник заставил нас делать это,

– говорит наставник.

Тем не менее, в матче был момент, когда игра могла пойти по сценарию сборной Украины. В начале второго тайма Упамекано в собственной площадке грубо сыграл против Назарины.

Из-за этого судья пошел смотреть видеоповтор, но в итоге пенальти не поставил. По мнению арбитра, защитник Баварии первым сыграл в мяч, но Ребров не согласен с этим решением.

Было два ключевых момента. Первый – это пенальти в ворота Франции. Насколько я видел, их игрок шел с открытой ногой. Как по мне, там должен был быть 11-метровый. Но судья решил по-другому. А дальше – пенальти в наши ворота. Это два ключевых эпизода игры. Хотя я не считаю, что только они определили результат. Франция во втором тайме создала очень много моментов,

– оценил момент Ребров.

Не забыл тренер выделить и дебютанта Тараса Михавко. Именно он заработал пенальти в собственные ворота, сбив Олисе. Тем не менее коуч похвалил игрока Динамо и высоко оценил ого работу.

Что дальше для сборной Украины?