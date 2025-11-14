Вице-чемпионы мира забили четыре "сухих" мяча в ворота Анатолия Трубина. Однако в матче был момент, когда игра могла пойти по сценарию сборной Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на UA-Football.

По теме Игра с Францией мало что решает: что сказал Ребров после провала Украины в матче отбора ЧМ-2026

Был ли пенальти на Назарине?

На 48-й минуте матча против Франции Егор Назарина получил мяч в штрафной площадке хозяев и в попытке укротить его упал после контакта с Дайо Упамекано. Судья пошел просматривать VAR на предмет возможного пенальти.

Спорный момент с Назариной в матче Франция – Украина: смотреть видео

В итоге рефери решил не указывать на отметку, из-за чего счет остался 0:0. Эксарбитр ФИФА Сергей Шебек высказал свое мнение о решении судьи.

Мне не понятно, зачем арбитр VAR позвал Винчича смотреть этот эпизод, Судья в поле правильно разобрался в единоборстве между Назариной и Упамекано и продолжил игру. Французский защитник успел вытолкнуть мяч из-под ноги Назарины, а затем произошел между ними контакт. Здесь главный вопрос: кто первым сыграл в мяч? Ответ очевиден – Упамекано. Поэтому и нарушения нет,

– считает Шебек.

Отметим, что сразу после того момента арбитр поставил пенальти уже в ворота сборной Украины. Михавко сбил Олисе в собственной площадке, после чего Мбаппе открыл счет.

В целом же сборная Украины не нанесла ни одного удара в створ ворот Меньяна согласно статистике на сайте УЕФА. Это поражение стало самым крупным для нашей команды под руководством Сергея Реброва.

Что дальше для сборной Украины?