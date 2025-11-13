Игра состоится в Париже на стадионе "Парк де Пренс". Своими ожиданиями от этого поединка поделился бывший защитник нашей национальной команды Сергей Попов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sport.ua.

Какой прогноз Попова на матч Франция – Украина?

Легенда Шахтера заявил, что сборная Украины является аутсайдером. При этом даже поражение не будет критичным, но он надеется все же на лучшее.

Хочется посмотреть качественный футбол со стороны обеих команд. Чтобы было напряжение, борьба до последней секунды матча. Ничья с Францией будет для сборной Украины, как бонус. Нужно реально оценивать свои силы, поскольку мы находимся в несколько разных весовых категориях. Поэтому стратегию нужно разрабатывать без этих бонусов. Но нашей команде и поражение может помочь,

– сказал Попов.

Эксперт привел пример с 2023 года, когда "сине-желтые" уступили Италии, но провели качественную игру. Он считает, что главное сыграть на уровне и это может помочь в последнем матче против Исландии, который будет ключевым.

"Тогда эта уверенность в своих силах помогла команде Сергея Реброва выдать беспроигрышную серию и выйти в финальную часть чемпионата Европы. Насчет прогноза, я не люблю их давать. Но давайте надеяться на ничейную сенсацию", – резюмировал Попов.

К слову. Это будет второе очное противостояние между командами в нынешнем отборочном цикле. В первом туре Украина уступила французам во Вроцлаве со счетом 0:2.

Отметим, что Сергей Ребров уже определился с заявкой "сине-желтых" на игру с подопечными Дидье Дешама. В нее не вошли два опытных лидера, которые были под угрозой дисквалификации.

Как выступает Украина в отборе на ЧМ-2026?