Ноябрьские игры имеют ключевое значение для "сине-желтых" для продолжения борьбы за выход на Мундиаль. При этом более важным выглядит вторая игра этого месяца против Исландии (16 ноября), сообщает 24 Канал.

Кто под угрозой дисквалификации?

А перед матчем со скандинавами Сергей Ребров может столкнуться с кадровыми проблемами. Сразу 8 игроков национальной команды находятся под угрозой дисквалификации:

Николай Матвиенко

Ефим Конопля

Виталий Миколенко

Богдан Михайличенко

Иван Калюжный

Николай Шапаренко

Олег Очеретько

Руслан Малиновский

Для любого из выше перечисленных игроков желтая карточка в игре с Францией будет означать дисквалификацию на матч с Исландией. Также "на карточке" висят Артем Бондаренко и Александр Зинченко, но они не вызваны на ноябрьский сбор.

Почему матч с Исландией важнее?

За два тура до финиша Украина занимает второе место в группе D. Подопечные Сергея Реброва опережают исландцев на три балла и отстают на аналогичное количество очков от Франции.

Поражение в Париже при условии победы Исландии над Азербайджаном будет означать, что в финальном матче Украине надо будет играть исключительно на победу. Именно поэтому бой против скандинавов выглядит более важным для нашей команды.

Зато в случае непроигрыша французам "сине-желтых" в битве с Исландией устроит и ничья. Матч Франция – Украина начнется 13 ноября в 21:45 по киевскому времени.

Какие перспективы у сборной Украины?