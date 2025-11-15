Лобовая игра Украины против Исландии состоится на стадионе "Легия" в Варшаве (Польша). Номинально "домашняя" встреча команды Сергея Реброва начнется – в 19:00 (по киевскому времени), информирует 24 Канал.

Стоит внимания Должны быть более агрессивными: что сказал Ребров перед решающей игрой против Исландии

Где посмотреть матч Украина – Исландия?

Обе сборные еще находятся в борьбе за второе место в квартете D.

Уже традиционно поединок главной команды страны можно будет посмотреть благодаря медиасервису MEGOGO на OTT-платформе по подпискам "Оптимальная", "Спорт" и во всех "MEGOPACK". Кроме этого, матч Украина – Исландия можно посмотреть бесплатно на телеканале 2MEGOGO СПОРТ" в эфире Т2 и кабельных сетях.

Комментаторами противостояния Украина – Исландия станут Вадим Шевякин и Сергей Лукьяненко. Они будут работать непосредственно со стадиона Варшавы. Предшествовать ключевому поединку группы D будет предматчевая студия, которая возьмет свое начало в 17:30 (по Киеву). Ведущим студии будет Виталий Кравченко. Ему компанию составят приглашенные гости – бывшие игроки сборной Украины Александр Головко и Эдуард Цихмейструк.

Посмотреть встречу на платформе MEGOGO можно в подразделе "Футбол" в разделе "Спорт", на канале "MEGOGO Футбол Первый" и на отдельном поп-ап канале в разделе "Телевидение", что появится на сервисе в день матча.

Что известно вокруг матча Украина – Исландия?