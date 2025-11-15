Поединок Украина – Исландия состоится в Варшаве на стадион "Легия" в воскресенье, 16 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по киевскому времени, сообщает 24 Канал.
Кто будет транслировать матч Украина – Исландия?
Решающий матч для сборной Украины в отборе на ЧМ-2026 эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO на OTT-платформе. Трансляция будет доступна пользователям по подпискам "Оптимальная", "Спорт" и во всех "MEGOPACK".
На платформе MEGOGO посмотреть игру можно в подразделе "Футбол" в разделе "Спорт", на канале "MEGOGO Футбол Первый" и на отдельном поп-ап канале в разделе "Телевидение", что появится на сервисе в день события.
Кроме того, бесплатно поединок Украина – Исландия можно будет посмотреть на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в эфире Т2 и кабельных сетях.
Комментаторами матча отбора на ЧМ-2026 непосредственно с арены в Варшаве будут работать Вадим Шевякин и Сергей Лукьяненко. В 17:30 начнется предматчевая студия с ведущим Виталием Кравченко.
Экспертами станут Александр Головко и Эдуард Цихмейструк. Бывшие игроки сборной Украины разберут все самые горячие моменты ключевой игры.
Справка. По данным Transfermarkt, матч Украина – Исландия станет седьмым в истории противостояния обеих команд. Преимущество за "сине-желтыми": три победы, две ничьи и одно поражение.
Какова ситуация в группе D перед матчем Украина – Исландия?
- В квартете D определилась судьба прямой путевки на ЧМ-2026. Победителем группы стала сборная Франции, которая в 5-м туре разгромила Украину со счетом 4:0. Команда Дидье Дешама набрала 13 баллов и опережает преследователей на шесть очков.
- По семь зачетных пунктов у Исландии и Украины, которые идут на втором и третьем местах соответственно. "Викинги" опережают "сине-желтых" благодаря лучшей разнице мячей.
- Команду Сергея Реброва в матче против исландцев устроит только победа. В случае ничьей или поражения вторая строчка достанется соперникам по отбору.