Игра состоится в Варшаве на стадионе "Легия". Своими ожиданиями от этого противостояния поделился Сергей Ковалев, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sport.ua.

Читайте также Украина – Исландия: онлайн-трансляция решающего матча квалификации ЧМ-2026

Что сказал Ковалев о матче Украина – Исландия?

Бывший полузащитник Шахтера заявил, что перед поединком у него преобладает оптимизм. Он надеется, что команда сможет реабилитироваться после разгромного поражения от Франции.

Очень хочется, чтобы сборная Украины доказала свою состоятельность после, мягко говоря, неубедительной игры в Париже. Сейчас на первое место должна выйти сила воли и характер каждого футболиста. Только так "сине-желтые" смогут продолжить борьбу за путевку на чемпионат мира,

– считает специалист.

Эксперт добавил, что кроме этих качеств, Украина также может удивить Исландию коллективными действиями в атаке, ведь у нашей команды есть для этого ресурс. По его мнению, очень важно, чтобы подопечные Сергея Реброва прессинговали на чужой половине поля, а при потере мяча сразу вступали в отбор.

"Ничего сверхъестественного, главное, чтобы было желание это демонстрировать. Соперник обязательно ошибется. Уверен, что на бумаге мы сильнее оппонента. Только это преимущество нужно доказать на поле, если наши футболисты хотят бороться за путевку на чемпионат мира", – сказал Ковалев.

Экс-футболист отметил, что в футболе бывает всякое, однако он даже думать не хочет о негативном результате. Он верит в "сине-желтых" и спрогнозировал итоговый счет.

Я не допускаю такого. В противном случае – это будет провалом. Все понимали, что у нас в группе фаворит – Франция. Но если мы пропустим вперед еще и Исландию, то я не знаю, как команда сможет отмазаться от этого позора. Дело тут даже не в том, что я украинец и буду болеть за свою команду. Мы сильнее. И ребята обязаны это доказать на футбольном поле. Мой прогноз – 2:1,

– резюмировал Сергей.

Справка. Матч Украина – Исландия начнется в 19:00 по киевскому времени. Его можно будет посмотреть в свободном доступе.

Отметим, что в параллельном поединке отборочной группы D встретятся Азербайджан и Франция. Однако их результат никак не повлияют на места в турнирной таблице нашего квартета, эти команды уже гарантированно финишируют на последней и первой строчке соответственно.

Что известно об отборе Украины на ЧМ-2026?