Сергей Ребров сделал ставку на матч против Исландии и выпустил ротационный состав на французов. Более того, многие игроки сборной Украины висели "на карточке" и могли пропустить решающую игру, сообщает 24 Канал.

По теме Турнирная таблица и результаты Украины в отборе на ЧМ-2026

Какие голы Франция забивала Украине?

К сожалению, Франция с первых же минут начала давить и не дала Украине ни одного шанса в атаке. Однако в первом тайме наша команда выстояла, но после перерыва Мбаппе довольно быстро открыл счет с пенальти.

Мбаппе забил с пенальти: смотреть видео

"Сине-желтые" пытались искать пути к площадке Меньяна. Но на 76-й минуте игру де-факто закрыл Олисе. Вингер Баварии получил мяч после ошибки Ярмолюка и без проблем удвоил преимущество хозяев.

Олисе удвоил счет в Париже: смотреть видео

После этого французы начали куражиться. Удачно вышел на замену нападающий Ливерпуля Уго Экитике, который оформил гол и ассист. Сначала игрок удачно отдал на Мбаппе, который оформил дубль перед пустыми воротами.

Как Мбаппе оформил дубль Украине: смотреть видео

А через несколько минут уже Килиан ассистировал на Уго, который забил первый мяч в футболке сборной. К слову, сам Мбаппе теперь имеет 55 голов за "Ле Бле" и он лишь на два точных удара отстает от рекордсмена Оливье Жиру.

Экитике забил первый гол за сборную: смотреть видео

В конце концов Франция победила со счетом 4:0 и обеспечила себе выход на чемпионат мира-2026. Напомним, что на двух прошлых Мундиалях подопечные Дешама доходили до финала и выигрывали трофей в 2018-м.

Обзор матча Франция – Украина: смотреть видео

Какие перспективы у сборной Украины?