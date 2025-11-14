Сергій Ребров зробив ставку на матч проти Ісландії та випустив ротаційний склад на французів. Ба більше, багато гравців збірної України висіли "на картці" та могли пропустити вирішальну гру, повідомляє 24 Канал.

Які голи Франція забивала Україні?

На жаль, Франція з перших же хвилин почала тиснути та не дала Україні жодного шансу в атаці. Проте у першому таймі наша команда вистояла, але після перерви Мбаппе доволі швидко відкрив рахунок з пенальті.

Мбаппе забив з пенальті: дивитися відео

"Синьо-жовті" намагались шукати шляхи до майданчика Меньяна. Але на 76-й хвилині гру де-факто закрив Олісе. Вінгер Баварії отримав м'яч після помилки Ярмолюка та без проблем подвоїв перевагу господарів.

Олісе подвоїв рахунок в Парижі: дивитися відео

Після цього французи почали куражитись. Вдало вийшов на заміну нападник Ліверпуля Уго Екітіке, який оформив гол та асист. Спочатку гравець вдало віддав на Мбаппе, який оформив дубль перед порожніми воротами.

Як Мбаппе оформив дубль Україні: дивитися відео

А за декілька хвилин вже Кіліан асистував на Уго, який забив перший м'яч у футболці збірної. До слова, сам Мбаппе тепер має 55 голів за "Ле Бле" і він лише на два точні удари відстає від рекордсмена Олів'є Жиру.

Екітіке забив перший гол за збірну: дивитися відео

Зрештою Франція тріумфувала з рахунком 4:0 та забезпечила собі вихід на чемпіонат світу-2026. Нагадаємо, що на двох минулих Мундіалях підопічні Дешама доходили до фіналу та вигравали трофей у 2018-му.

Огляд матчу Франція – Україна: дивитися відео

Які перспективи у збірної України?