Она оборвалась в начале ноября и теперь "бело-синие" уже установили антирекорд, уступив в трех подряд поединках чемпионата Украины. Своими мыслями относительно перспектив команды Александра Шовковского поделился бывший нападающий динамовцев Олег Саленко, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sport.ua.

Что сказал Саленко о Динамо?

Он был разочарован после поражения от Колоса. По словам специалиста, ситуация сейчас является ужасной и нужно срочно что-то менять столичному клубу.

"Уже столько наговорили по Динамо, что и добавить нечего. Будет ли руководство клуба делать какие-то шаги к исправлению ситуации, мне сказать сложно. Хотя изменения напрашиваются давно. Смена тренера? Я вижу, что пока никто не хочет что-то исправлять. Возможно, это произойдет зимой, чтобы у нового наставника было время для работы перед официальными матчами", – сказал Саленко.

Специалист заявил, что его совершенно не устраивают выступления родной команды, которая опустилась уже на седьмое место в турнирной таблице УПЛ. Он выразил сомнение, переживают ли такие же ощущения футболисты "бело-синих".

Мне стыдно смотреть на турнирную таблицу. Стыдно ли нынешним динамовцам, это у них нужно спросить. Если характера нет, то им все равно. Игроки сами должны поговорить между собой, без тренера разобраться в проблемах. Сейчас, видимо, футболисты не в силах показывать характер, играть через не могу.

– считает эксперт.

Также бывший нападающий сборной Украины спрогнозировал, какое место займут киевляне в конце чемпионата. Он убежден, что Шахтер уже не отдаст лидерство, а киевляне в лучшем случае будут бороться за медали не самого высокого сорта.

"Борьба за призовые места развернется между ЛНЗ, Полесьем, думаю, в эту компанию может вклиниться и Заря, если не будет дарить очки соперникам. Ну и Динамо я бы не сбрасывал со счетов. Если команда соберется хотя бы на троечку, то может попытать счастья в этом соперничестве. Это как-то, даже, непривычно говорить о гранде отечественного футбола", – подытожил Саленко.

К слову. Свой следующий поединок Динамо проведет 27 ноября против кипрской Омонии в рамках четвертого тура Лиги конференций. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Как играет Динамо в сезоне-2025/2026?