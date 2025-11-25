В стартовом составе гостей вышли два игрока сборной Украины – Арсений Батагов и Александр Зубков. При этом Даниил Сикан в очередной раз остался на скамейке запасных, информирует 24 Канал.

Как прошел матч Башакшехир – Трабзонспор?

Хозяева уже на десятой минуте остались в меньшинстве из-за удаления Фести Эбоселе. Однако даже вдесятером они были конкурентными и дважды в течение матча выходили вперед.

Башакшехир удерживал преимущество до 76-й минуты. Гости сравняли счет с пенальти, после чего начался звездный час украинского защитника Арсения Батагова.

Уже в следующей атаке он помог своей команде впервые выйти вперед в матче. После подачи Зубкова выбитый мяч достался Батагову и он ассистировал Мучи.

Первый ассист Батагова в матче Башакшехир – Трабзонспор: смотрите видео

В компенсированное время хозяевам удалось восстановить паритет и казалось, что они спаслись от поражения. Однако уже на 90+11-й минуте команда украинских легионеров все же вырвала победу.

23-летний Батагов поддержал атаку своей команды и отдал пас на Мучи. Тот дальним ударом оформил дубль и принес Трабзонспору желанные три очка.

Вторая результативная передача Батагова: смотрите видео

К слову. Это был первый матч украинца после травмы. Именно из-за нее он пропустил игры сборной в ноябре, куда получил дебютный вызов.

Отметим, что Александр Зубков также провел на поле полный поединок. Ранее он был признан лучшим правым вингером чемпионата Турции в 2025 году, о чем сообщал HaberTS.

Что известно о карьере Арсения Батагова?