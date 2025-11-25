В стартовом составе гостей вышли два игрока сборной Украины – Арсений Батагов и Александр Зубков. При этом Даниил Сикан в очередной раз остался на скамейке запасных, информирует 24 Канал.
Читайте также Лучшего нападающего Украины хотят купить известные клубы из Европы
Как прошел матч Башакшехир – Трабзонспор?
Хозяева уже на десятой минуте остались в меньшинстве из-за удаления Фести Эбоселе. Однако даже вдесятером они были конкурентными и дважды в течение матча выходили вперед.
Башакшехир удерживал преимущество до 76-й минуты. Гости сравняли счет с пенальти, после чего начался звездный час украинского защитника Арсения Батагова.
Уже в следующей атаке он помог своей команде впервые выйти вперед в матче. После подачи Зубкова выбитый мяч достался Батагову и он ассистировал Мучи.
Первый ассист Батагова в матче Башакшехир – Трабзонспор: смотрите видео
В компенсированное время хозяевам удалось восстановить паритет и казалось, что они спаслись от поражения. Однако уже на 90+11-й минуте команда украинских легионеров все же вырвала победу.
23-летний Батагов поддержал атаку своей команды и отдал пас на Мучи. Тот дальним ударом оформил дубль и принес Трабзонспору желанные три очка.
Вторая результативная передача Батагова: смотрите видео
К слову. Это был первый матч украинца после травмы. Именно из-за нее он пропустил игры сборной в ноябре, куда получил дебютный вызов.
Отметим, что Александр Зубков также провел на поле полный поединок. Ранее он был признан лучшим правым вингером чемпионата Турции в 2025 году, о чем сообщал HaberTS.
Что известно о карьере Арсения Батагова?
Дебютировал на взрослом уровне в сезоне-2017/2018 в составе Днепра, когда ему было всего 16 лет.
Также выступал за Днепр-1 и Зарю, откуда в августе 2024 года перешел в Трабзонспор.
По данным Transfermarkt, в нынешнем сезоне провел за турецкий клуб 12 поединков. Эти ассисты стали для него дебютными результативными действиями в кампании-2025/2026.
Сейчас привлекает к себе внимание ряда клубов. В частности, им интересуются Бенфика, Наполи, а также представители АПЛ и Бундеслиги.
Его действующее соглашение с Трабзонспором рассчитано до 30 июня 2028 года.