У стартовому складі гостей вийшли два гравці збірної України – Арсеній Батагов та Олександр Зубков. Натомість Данило Сікан вкотре залишився на лаві запасних, інформує 24 Канал.
Як минув матч Башакшехір – Трабзонспор?
Господарі вже на десятій хвилині залишилися в меншості через вилучення Фесті Ебоселе. Проте навіть удесятьох вони були конкурентними та двічі протягом матчу виходили вперед.
Башакшехір утримував перевагу до 76-ї хвилини. Гості зрівняли рахунок з пенальті, після чого розпочався зірковий час українського захисника Арсенія Батагова.
Вже в наступній атаці він допоміг своїй команді вперше вийти вперед у матчі. Після подачі Зубкова вибитий м’яч дістався Батагову й він асистував Мучі.
У компенсований час господарям вдалося відновити паритет і здавалося, що вони врятувалися від поразки. Проте вже на 90+11-й хвилині команда українських легіонерів все ж таки вирвала перемогу.
23-річний Батагов підтримав атаку своєї команди та віддав пас на Мучі. Той дальнім ударом оформив дубль і приніс Трабзонспору бажані три очки.
До слова. Це був перший матч українця після травми. Саме через неї він пропустив ігри збірної у листопаді, куди отримав дебютний виклик.
Зазначимо, що Олександр Зубков також провів на полі повний поєдинок. Раніше він був визнаний найкращим правим вінгером чемпіонату Туреччини у 2025 році, про що повідомляв HaberTS.
Що відомо про кар'єру Арсенія Батагова?
Дебютував на дорослому рівні у сезоні-2017/2018 у складі Дніпра, коли йому було лише 16 років.
Також виступав за Дніпро-1 і Зорю, звідки у серпні 2024 року перейшов у Трабзонспор.
За даними Transfermarkt, у нинішньому сезоні провів за турецький клуб 12 поєдинків. Ці асисти стали для нього дебютними результативними діями в кампанії-2025/2026.
Наразі привертає до себе увагу низки клубів. Зокрема, ним цікавляться Бенфіка, Наполі, а також представники АПЛ і Бундесліги.
Його чинна угода з Трабзонспором розрахована до 30 червня 2028 року.