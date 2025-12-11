Наприкінці листопада клуб звільнив з поста наставника Олександра Шовковського. Сталось це після поразки від Омонії в Лізі конференцій, після чого керівники "біло-синіх" зайнялись пошуком нового тренера, повідомляє 24 Канал з посиланням на Вацко on air.

Чому Беттоні не очолив Динамо?

Одним із кандидатів був французький спеціаліст Давід Беттоні. Француз найбільш відомий по роботі в штабі Зінедіна Зідана в Реалі, з яким мадридці виграли аж три Ліги чемпіонів.

Давід ще в серпні був в стані Динамо та спостерігав на тренувальним процесом. Повідомляється, що брати Суркіси цікавились його кандидатурою на заміну Шовковського.

Втім вимоги Беттоні не влаштували керівників киян. Повідомляється, що француз запросив серйозні кадрові зміни в команді та аж сім трансферів "на вхід".

Саме це не влаштувало Суркісів, тому Давід так і не очолить Динамо. Наразі ж виконувачем обов'язків наставника головної команди є Ігор Костюк, який керував U-19. ТаТоТаке повідомляло, що нового тренера керівники клубу оберуть під час зимової паузи.

