Динамо впервые сыграло против Омонии. Команда Александра Шовковского пыталась одержать вторую победу подряд в розыгрыше Лиги конференций, но в этот вечер кипрский клуб был на подъеме, информирует 24 Канал.

К теме Динамо и Шахтер в Лиге конференций: календарь матчей и турнирная таблица

Чем закончился матч Омония – Динамо?

К сожалению, киевскому коллективу не удалось нанести поражение бывшему клубу Романа Безуса за провокацию перед игрой. Ультрас Омонии пронес на домашний стадион флаги России и СССР, которые впоследствии вывесили на секторах. После замечания стюарда российский флаг исчез, а СССР продолжал висеть позади ворот Динамо в первом тайме.

В первые 45 минут киевляне не смогли удержать свои владения "на замке". Гости сами себе привезли проблемы в виде пенальти. 11-метровый в собственные ворота привез центральный защитник Динамо Денис Попов. С отметки пенальти уверенно исполнил Вилли Семеду.

Видео первого гола Омонии

На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе на табло киприотов 1:0. Во время 15-минутного отдыха Шовковскому и его помощникам нужно было хорошенько подумать, как изменить ход игры во втором тайме. Хотя в первой половине встречи киевляне больше пробивали в сторону ворот соперника – 6 ударов против 3-х у Омонии. В то же время лишь по два раза мяч попадал в створ ворот.

Однако ни замена Попова, ни какие-то перестановки не помогли чемпиону Украины. На 59-й минуте Неофиту сначала ногой слета попал в перекладину, но был первым на добивании и головой таки перевел мяч в сетку ворот Нещерета. Омония удвоила преимущество в счете 2:0.

Видео второго гола Омонии

Подопечные Шовковского были настолько расстроены, что нахватали желтых карточек. Однако хотя бы сократить отставание до минимума киевлянам не удалось. Хотя у Герреро был отличный шанс, но голкипер хозяев показал удивительную реакцию и рукой потянул удар в упор головой от нападающего украинского клуба.

Зато в конце матча хозяева упустили две 100-процентные возможности. В обоих эпизодах главным героем "бело-синих" стал голкипер Нещерет.

Финальный свисток зафиксировал победу Омонии над Динамо со счетом 2:0.

Омония – Динамо 2:0

Голы: Семеду, 34, Неофиту, 59

Какая ситуация у Динамо в Лиге конференций?