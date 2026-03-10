Украинский специалист поделился подробностями своей жизни во время паузы в работе. В интервью Денису Бойко на ютубе Шовковский рассказал, что у него неожиданно появилось время для семьи, саморазвития и планирования будущего.
Смотрите также "Было разочарованием": Шовковский впервые рассказал о конфликте с Ярмоленко
Как проводит время Шовковский?
Бывший вратарь Динамо рассказал, что пытается максимально продуктивно использовать период без интенсивного рабочего графика.
По словам Шовковского, сейчас он поддерживает физическую форму, изучает английский язык и проводит больше времени с близкими.
Сейчас у меня творческий отпуск. Время провожу плодотворно для себя и для своего будущего. Поддерживаю свою форму, занимаюсь английским языком. Провожу больше времени со своими близкими – с мамой, детьми, общаюсь с друзьями,
– рассказал Шовковский.
Жизнь после Динамо
Тренер признался, что поначалу не знал, как распорядиться свободным временем. Раньше из-за насыщенного графика работы он практически не имел возможности для отдыха.
Анализирую прошлое и делаю планы на будущее. Сначала я вообще не знал, куда это время девать. Поскольку раньше у меня вообще не было свободного времени,
– объяснил специалист.
По словам Шовковского, после длительного периода напряженной работы возможность передохнуть и переосмыслить многие вещи стала для него настоящим "глотком свежего воздуха".
Чем запомнился Александр Шовковский?
- Шовковский был уволен с поста тренера Динамо в конце ноября 2025 года после серии неудачных результатов в еврокубках и на внутренней арене. После этого клуб возглавил Игорь Костюк.
- Перед этим Александр провел длительную и успешную футбольную карьеру. По данным Transfermarkt, он сыграл 92 матча за сборную Украины, в которых пропустил 76 голов.
- Александр Шовковский – первый вратарь, который который на чемпионатах мира по футболу не пропустил ни одного мяча в серии послематчевых пенальти (ЧМ-2006 в Германии, матч 1/8 против Швейцарии).