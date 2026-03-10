Украинский специалист поделился подробностями своей жизни во время паузы в работе. В интервью Денису Бойко на ютубе Шовковский рассказал, что у него неожиданно появилось время для семьи, саморазвития и планирования будущего.

Как проводит время Шовковский?

Бывший вратарь Динамо рассказал, что пытается максимально продуктивно использовать период без интенсивного рабочего графика.

По словам Шовковского, сейчас он поддерживает физическую форму, изучает английский язык и проводит больше времени с близкими.

Сейчас у меня творческий отпуск. Время провожу плодотворно для себя и для своего будущего. Поддерживаю свою форму, занимаюсь английским языком. Провожу больше времени со своими близкими – с мамой, детьми, общаюсь с друзьями,
– рассказал Шовковский.

Жизнь после Динамо

Тренер признался, что поначалу не знал, как распорядиться свободным временем. Раньше из-за насыщенного графика работы он практически не имел возможности для отдыха.

Анализирую прошлое и делаю планы на будущее. Сначала я вообще не знал, куда это время девать. Поскольку раньше у меня вообще не было свободного времени,
– объяснил специалист.

По словам Шовковского, после длительного периода напряженной работы возможность передохнуть и переосмыслить многие вещи стала для него настоящим "глотком свежего воздуха".

Чем запомнился Александр Шовковский?

  • Шовковский был уволен с поста тренера Динамо в конце ноября 2025 года после серии неудачных результатов в еврокубках и на внутренней арене. После этого клуб возглавил Игорь Костюк.
  • Перед этим Александр провел длительную и успешную футбольную карьеру. По данным Transfermarkt, он сыграл 92 матча за сборную Украины, в которых пропустил 76 голов.
  • Александр Шовковский – первый вратарь, который который на чемпионатах мира по футболу не пропустил ни одного мяча в серии послематчевых пенальти (ЧМ-2006 в Германии, матч 1/8 против Швейцарии).