Алексей Гусев на протяжении двух лет был вынужден играть по арендам. Но этим летом у него наконец появится шанс закрепиться в Динамо, пишет телеграмм-канал Инсайды от Пасечника.

Какое решение принял Игорь Костюк об Алексее Гусеве?

Наставник киевлян прошлым летом настоял на том, что сын Олега Гусева должен остаться на контракте в Динамо. Хотя в отношении игрока было конкретное предложение трансфера, и менеджмент клуба был готов завершить с ним сотрудничество.

Теперь Костюк сообщил футболисту, что летом он отправится с Динамо на сборы, во время которых решится, будет ли правый защитник частью состава взрослой команды на следующий сезон.

Это означает, что спустя почти десятилетие после завершения игровой карьеры отца Алексей имеет возможность оформить настоящую династию "динамовских сердец".

Что известно об Алексее Гусеве?

Как отмечает сайт УПЛ, 21-летний футболист в этом сезоне играет на правах аренды за Кудривку.

Если в осенней части чемпионата тренерский штаб клуба из Сумщины не слишком доверял Алексею, то после зимней павзы он стал железным игроком основного состава. 9 подряд поединков в феврале, марте и апреле он провел "от звонка до звонка", играя все 90 минут.

До Кудривки в карьере молодого защитника были вояжи в Зарю и Металлист 1925. Параллельно он прокладывал свой путь и в системе сборных Украины – прошел все уровни от U-17 до молодежки.

Чем знаменит Олег Гусев?

Гусев – универсал, который мог играть и на позиции правого защитника, и фланговым хавбеком. Был не только результативным сам, но и активно отдавал голевые передачи: в чемпионате Украины у него 59 голов и 49 ассистов.

Выиграл с Динамо 5 чемпионств Украины и 5 Кубков, трижды становился обладателем Суперкубка Украины, признавался лучшим футболистом года.

Олег Гусев участвовал в единственном для сборной Украины финальном турнире чемпионата мира в 2006 году. Именно он забил решающий пенальти в послематчевой серии против Швейцарии, который вывел нашу команду в исторический четвертьфинал.

После завершения карьеры игрока остался в составе Динамо тренером, был ассистентом в штабе Мирчи Луческу.