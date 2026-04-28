Это повлекло за собой смену главного тренера в клубе. Вместо Александра Шовковского новым тренером "бело-синих" стал Игорь Костюк. Впрочем дальнейшая судьба коуча пока остается туманной, сообщает Игорь Цыганик.
Останется ли Костюк в Динамо?
Сейчас контракт Костюка с Динамо рассчитан до конца текущего сезона. В СМИ появляется немало слухов относительно кандидатов, которые летом могут возглавить "бело-синих".
Однако Игорь Цыганик уверяет, что сейчас президент киевлян Игорь Суркис не имеет никаких вариантов по замене Костюка. Он считает, что специалист должен продолжить свою работу в Динамо.
По его информации, Костюк останется наставником, если киевлянам удастся попасть в еврокубки. Сейчас Динамо не идет в УПЛ в зоне путевок на международную арену, но продолжает борьбу в Кубке Украины.
Подопечные Костюка вышли в финал турнира, где будут противостоять представителю Первой лиги Чернигову. Победитель турнира получит прямую путевку в квалификацию Лиги Европы. Решающий матч пройдет 20 мая во Львове.
Как Игорь Костюк тренирует Динамо?
- Наставник возглавил киевский клуб в конце ноября 2025 года после увольнения Александра Шовковского. Тогда команда имела лишь одну победу в десяти матчах УПЛ осенью.
- Костюк начал свой путь с сенсационного поражения от Полтавы, но после этого результаты Динамо существенно улучшились. Команда одержала семь побед подряд в УПЛ, а также обыграла Ноа в Лиге конференций.
- За пять туров до финиша сезона Динамо идет четвертым в турнирной таблице чемпионата Украины. Отставание от Полесья составляет два балла, от ЛНЗ – пять. Ранее журналист Игорь Бурбас сообщал, что Динамо может возглавить бывший тренер сборной Украины