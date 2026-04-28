Це спричинило зміну головного тренера в клубі. Замість Олександра Шовковського новим тренером "біло-синіх" став Ігор Костюк. Втім подальша доля коуча поки залишається туманною, повідомляє Ігор Циганик.
Чи залишиться Костюк в Динамо?
Наразі контракт Костюка з Динамо розрахований до кінця поточного сезону. У ЗМІ з'являється чимало чуток щодо кандидатів, які влітку можуть очолити "біло-синіх".
Проте Ігор Циганик запевняє, що наразі президент киян Ігор Суркіс не має жодних варіантів щодо заміни Костюка. Він вважає, що спеціаліст має продовжити свою роботу в Динамо.
За його інформацією, Костюк залишиться наставником, якщо киянам вдасться потрапити у єврокубки. Наразі Динамо не йде в УПЛ в зоні путівок на міжнародну арену, але продовжує боротьбу в Кубку України.
Підопічні Костюка вийшли у фінал турніру, де протистоятимуть представнику Першої ліги Чернігову. Переможець турніру отримає пряму путівку до кваліфікації Ліги Європи. Вирішальний матч пройде 20 травня у Львові.
Як Ігор Костюк тренує Динамо?
- Наставник очолив київський клуб наприкінці листопада 2025 року після звільнення Олександра Шовковського. Тоді команда мала лише одну перемогу в десяти матчах УПЛ восени.
- Костюк почав свій шлях із сенсаційної поразки від Полтави, але після цього результати Динамо суттєво покращились. Команда здобула сім перемог поспіль в УПЛ, а також обіграла Ноа в Лізі конференцій.
- За п'ять турів до фінішу сезону Динамо йде четвертим в турнірній таблиці чемпіонату України. Відставання від Полісся складає два бали, від ЛНЗ – п'ять. Раніше журналіст Ігор Бурбас повідомляв, що Динамо може очолити колишній тренер збірної України