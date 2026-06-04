Мова про оборонця ченстоховського Ракува Богдана Раковіцана. Про імовірність такого трансферу повідомив інсайдер Руді Галетті.

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Що відомо про плани Динамо?

За словами журналіста, 25-річний захисник збірної Румунії може перебратись з польської Екстракласи у столицю України.

Відомо, скільки керівництво Динамо готове заплатити за гравця. Динамо проявило реальну зацікавленість у підписанні Богдана Раковіцана і готове зробити Ракову пропозицію на суму близько 2,5 млн євро,

– йдеться у публікації.

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Галетті додав, що український клуб є не єдиним претендентом на румунського футболіста. Очікується, що Ракув захоче продати його у літнє трансферне вікно та заробити до трьох мільйонів євро.

Разом із потенційним новачком Динамо виступає колишній півзахисник збірної України Владислав Кочергін, який грає за Ракув з 2022 року.

Богдан Раковіцан: що відомо?

Майбутній футболіст народився 6 червня 2000 року у французькому Діжоні. Професійну кар’єру починав у місцевому клубі, за основну команду якого не провів жодного матчу. У 21-річному віці перейшов у румунський Ботошані, звідки за рік переїхав до Ракува.

У польському клубі за чотири роки зіграв 118 матчів та по одному разу завоював кожен польський трофей. За збірну Румунії він відіграв п’ять матчів, у тому числі й дві гри на Євро-2024. Одна із них – у першому турі, де Румунія здолала Україну з рахунком 3:0.

Transfermarkt оцінює футболіста 2,5 мільйона євро.