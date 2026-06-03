За словами фахівця цей трансфер не є однозначно провальним. Своїми думками Шовковський поділився у розмові для ютуб-каналу "ПРЯМА ЧЕРВОНА".

Дивіться також Шовковський розкритикував Костюка за результати Динамо у чемпіонаті

Що сказав Шовковський про Бленуце?

Колишній головний тренер Динамо розповів, за яких обставин румунський футболіст доєднався до команди.

Я нічого не хочу казати на сьогоднішній день. Це була помилка, скоріше за все. А можливо – не була. Але він прийшов вже після початку сезону. Він не прийшов з нами підготовку. Він не розумів моменти організаційні, які є в команді,

– зазначив екстренер Динамо.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Фахівець додав, що у тренувальному процесі гравець був кращим за інших конкурентів на позиції – Матвія Пономаренка та Едуардо Герреро.

Висловився 51-річний спеціаліст також і про те, що трансфер відбувся пропри проросійський контент у соціальних мережах гравця.

Пам’ятаю ці моменти. І потім ми зробили акцент на те, що маємо більш досконало вивчати соцмережі не тільки його, а і його близького оточення. Тому що так, дійсно, це був такий момент,

– додав Шовковський.

Зазначимо, що 24-річний Бленуце перейшов у Динамо з румунської КСУ Крайова. Майже одразу після переходу йому довелось вибачатись перед уболівальниками киян у соцемережах Динамо.

Владіслав Бленуце: як складається його кар’єра у Динамо?

Протягом сезону 2025/26 футболіст провів в офіційних матчах лише 307 хвилин, у 11 матчах. Відзначився одним голом. Його Владіслав забив у переможному матчі Ліги конференцій проти боснійського Зрінськи, коли кияни виграли із рахунком 6:0.

У календарному 2026-му він зіграв лише 4 хвилини. Тоді Динамо у Черкасах розписало нульову нічию з місцевим ЛНЗ.