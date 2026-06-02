Костюк не зміг забезпечити Динамо медальний фініш в УПЛ, але завдяки здобутому Кубку України вивів команду у Лігу Європи. Шовковський в інтерв'ю ютуб-проєкту "Пряма червона" вказав на те, що його ситуація на момент звільнення не була гіршою.

Чому Шовковський розкритикував Костюка?

Колишньому коучу Динамо не сподобався коментар Костюка щодо того, що він прийняв клуб, який перебував аж на 7-ому місці у чемпіонаті України.

Шовковський вказав на те, що неправильно говорити про якісь досягнення на основі порівняння, і це створює питання щодо етичних моментів і бачення тренера киян.

Якщо ж справді дивитися на те, у якому становищі було Динамо до Костюка та після його піврічної роботи, то Шовковський вказує на такий факт: на момент звільнення відставання Динамо від першого місця у турнірній таблиці складало 10 очок. А коли Костюк давав інтерв'ю щодо свого попередника – вже 18. Фінішували ж кияни з мінус 15 очок порівняно із Шахтарем.

Хто успішніший тренер Динамо – Шовковський чи Костюк?

За час роботи у київському клубі Олександр Шовковський провів на чолі Динамо 93 матчі, виграв 55 з них, тож його відсоток перемог складає 59,1%.

Водночас Костюк очолював "біло-синіх" у 22 матчах, в яких здобув 16 перемог, тобто 72,7%.

Обидва наставники встигли принести киянам по одному трофею: Шовковський став чемпіоном України, а Костюк здобув Кубок у фіналі проти ФК Чернігів.