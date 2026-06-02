Костюк не смог обеспечить Динамо медальный финиш в УПЛ, но благодаря добытому Кубку Украины вывел команду в Лигу Европы. Шовковский в интервью ютуб-проекту "Прямая красная" указал на то, что его ситуация на момент увольнения не была хуже.

Почему Шовковский раскритиковал Костюка?

Бывшему коучу Динамо не понравился комментарий Костюка относительно того, что он принял клуб, который находился аж на 7-м месте в чемпионате Украины.

Шовковский указал на то, что неправильно говорить о каких-то достижениях на основе сравнения, и это создает вопросы относительно этических моментов и видения тренера киевлян.

Если же действительно смотреть на то, в каком положении было Динамо до Костюка и после его полугодовой работы, то Шовковский указывает на такой факт: на момент увольнения отставание Динамо от первого места в турнирной таблице составляло 10 очков. А когда Костюк давал интервью относительно своего предшественника – уже 18. Финишировали же киевляне с минус 15 очков по сравнению с Шахтером.

Кто более успешный тренер Динамо – Шовковский или Костюк?

За время работы в киевском клубе Александр Шовковский провел во главе Динамо 93 матча, выиграл 55 из них, поэтому его процент побед составляет 59,1%.

В то же время Костюк возглавлял "бело-синих" в 22 матчах, в которых одержал 16 побед, то есть 72,7%.

Оба наставника успели принести киевлянам по одному трофею: Шовковский стал чемпионом Украины, а Костюк добыл Кубок в финале против ФК Чернигов.