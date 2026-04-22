Попри відставку, 51-річний тренер залишиться у структурі УАФ. В асоціації повідомили, що Ребров продовжує бути частиною команди УАФ у ролі віцепрезидента та члена Виконавчого комітету.

Що відомо про звільнення Реброва?

Ребров залишає команду після того, як не зміг вивести збірну України на чемпіонат світу 2026 року. У раунді плей-оф "синьо-жовті" програли Швеції та втратили шанси поїхати на Мундіаль.

Додамо, що контракт спеціаліста зі збірною був чинним до кінця липня 2026 року. Та в УАФ розповіли, що дійшли згоди щодо припинення співпраці.

Раніше наставник не з'явився на Конгрес УАФ, який відбувся в Ужгороді. Також у ЗМІ були чутки, що Ребров буцімто отримав пропозицію із Саудівської Аравії.

Які результати Реброва у збірній України?