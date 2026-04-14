"Синьо-жовті" без шансів поступились Швеції у півфіналі плей-оф відбору на чемпіонат світу-2026 (1:3). Через цю поразку Україна втратила шанс зіграти на Мундіалі, повідомляє Burbuzz.

До теми Відомий інсайдер розкрив суму призових, які втратила збірна України через провал зі шведами

Де тренуватиме Ребров?

Через цей провал на межі звільнення опинився головний тренер збірної Сергій Ребров. Наразі УАФ не оголошувала своє рішення щодо подальшої долі коуча.

Проте сам Ребров вже розглядає інші варіанти щодо продовження кар'єри. Як розповів журналіст Ігор Бурбас, Сергій має все ж таки залишити збірну України.

Ба більше, наставник вже має пропозицію від одного з клубів Близького сходу. Назву команди інсайдер не оголошував, але відомо, що вона представляє ОАЕ.

Крім того, цей клуб пропонує Реброву космічну зарплату. Мова орієнтовно про 5 мільйонів євро на сезон, тоді як у збірній України наставник заробляв близько 1,5 мільйона згідно з даними Finance Football.

Наразі ж у ЗМі тривають дискусії щодо наступника Реброва у національній команді. Нещодавно журналіст Ігор Циганик оголосив про ймовірне повернення в команду одного з екстренерів збірної.

Що чекає на збірну України у 2026 році?