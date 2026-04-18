Президента УАФ Андрія Шевченка запитали, чому наставник головної команди проігнорував головну організаційну подію в українському футболі. Як пише "Трибуна", конкретики у відповіді не було.

Чому Ребров не приїхав на Конгрес УАФ?

За словами Шевченка, Реброву було надіслано запрошення. Але він відмовився нібито через сімейні обставини. Президент УАФ не захотів коментувати це рішення.

На засіданні в Ужгороді Ребров мав би бути присутнім не лише як керманич національної збірної. Як зазначено на сайті Української асоціації футболу, він також досі обіймає посаду віцепрезидента і входить до виконавчого комітету.

Що Шевченко сказав про відставку Реброва?

Питання кадрових змін у збірній України було одним з найбільш очікуваних перед початком Конгресу. Але в Ужгороді жодних кроків у цьому напрямку зроблено не було.

Андрій Шевченко обмежився запевненням, що до кінця місяця буде ухвалено рішення на користь майбутнього збірної України.

Хто може замінити Реброва у збірній України?