Під час конгресу Української асоціації футболу в Ужгороді пролунала чітка позиція щодо відповідальності за виступи команди. Також було окреслено головні кроки для покращення результатів, передає кореспондент 24 Каналу з місця події.

Що заявив Шевченко?

Андрій Шевченко наголосив, що кваліфікація на міжнародні турніри через європейський відбір є складним процесом. Водночас це не може бути виправданням для невдалих результатів збірної України.

Потрібно зробити зважені кроки, аби покращити результат. До кінця місяця ми ухвалимо фінальне рішення на користь майбутнього збірної України,

– додав очільник УАФ.

Ліга націй та підготовка до Євро

Окрему увагу приділять підготовці до матчів Ліги націй, які мають стати важливим етапом перед стартом нового відбору на чемпіонат Європи.

Нам потрібно якнайкраще підготуватися до Ліги націй, аби гідно розпочати відбір на наступний чемпіонат Європи. Ми усвідомлюємо реальний стан справ в Україні, але не зупиняємось. І вже зараз працюємо над полегшення втрат від обмежень війни,

– заявив Андрій Шевченко.

