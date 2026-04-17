Во время конгресса Украинской ассоциации футбола в Ужгороде прозвучала четкая позиция относительно ответственности за выступления команды. Также были очерчены главные шаги для улучшения результатов, передает корреспондент 24 Канала с места события.

Смотрите также Меньше, чем у Реброва: у нового тренера сборной Украины не будет рекордной зарплаты

Что заявил Шевченко?

Андрей Шевченко отметил, что квалификация на международные турниры через европейский отбор является сложным процессом. В то же время это не может быть оправданием для неудачных результатов сборной Украины.

Нужно сделать взвешенные шаги, чтобы улучшить результат. До конца месяца мы примем финальное решение в пользу будущего сборной Украины,

– добавил глава УАФ.

Лига наций и подготовка к Евро

Особое внимание уделят подготовке к матчам Лиги наций, которые должны стать важным этапом перед стартом нового отбора на чемпионат Европы.

Нам нужно лучше подготовиться к Лиге наций, чтобы достойно начать отбор на следующий чемпионат Европы. Мы осознаем реальное положение дел в Украине, но не останавливаемся. И уже сейчас работаем над облегчением потерь от ограничений войны,

– заявил Андрей Шевченко.

Возможные преемники Реброва