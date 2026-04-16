Утром четверга состоялся форум "Развитие украинского футбола в условиях войны". Среди его участников был консультант ФИФА по вопросам аматорского футбола Гайоз Дарсадзе, сообщает 24 Канал.

По теме Шевченко принял важное решение с руководством украинских клубов

Что произошло в Ужгороде?

А на вечер был запланирован товарищеский матч с участием всех делегатов 28-го Конгресса УАФ. Игру принял стадион "Авангард", на котором сборная Украины в 1992 году провела свой первый матч в истории.

Среди участников встречи были и легенды украинского футбола, такие как Олег Лужный, Александр Головко и Андрей Шевченко. Последний стал центральной фигурой матча.

Сотни детей и фанатов собрались на трибунах, чтобы увидеть вживую игру обладателя Золотого мяча-2004. Первый тайм Шевченко сыграл за "желтую" команду, тогда как второй – за "синюю".

Как Шевченко зажег на стадионе "Авангард": смотреть видео

Андрей продемонстрировал свой класс и записал на свой счет два ассиста и гол. Особенно бурные эмоции вызвало взятие ворот Шевченко в результате классного удара со стандарта.

При этом президент УАФ не пренебрегал вниманием со стороны болельщиков. Андрей активно фотографировался с детьми, не отказывал им в автографе и постоянно здоровался с трибунами.

Что ждет на Конгрессе УАФ?