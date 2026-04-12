Имя украинского тренера появилось среди кандидатов на должность наставника национальной команды. Однако сам специалист в комментарии azerisport дал понять – пока это лишь разговоры без всякого основания.

Что сказал Вернидуб?

Юрий Вернидуб отреагировал на информацию о возможном назначении в сборную Украины достаточно сдержанно, но четко. По его словам, подобные слухи циркулируют уже давно, однако реального интереса он не испытывал.

Тренер подчеркнул, что никаких контактов с представителями национальной команды не было. Он намекнул, что его фамилия могла появиться в списках кандидатов случайно.

В последние месяцы я не общался ни с одним журналистом из Украины. То, что пишут, не связано со мной. Относительно сборной, об этом уже давно идут разговоры. Мне никто не звонил. Там пишут про восемь-десять человек, возможно, кто-то и мое имя вписал. Если бы что-то серьезное, мне бы позвонили,

– заявил специалист.

Работа Вернидуба в Нефтчи

Сейчас наставник полностью сконцентрирован на работе в азербайджанском Нефтчи и не планирует отвлекаться на слухи. Он отметил, что если бы интерес был серьезным, ситуация выглядела бы совсем иначе.

По словам тренера, его главная задача – развитие клуба и достижение результатов вместе с командой.

В чемпионате Азербайджана Нефтчи Вернидуба пока занимает 5 место.

