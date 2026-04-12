Ім’я українського тренера з'явилося серед кандидатів на посаду наставника національної команди. Однак сам фахівець у коментарі azerisport дав зрозуміти – наразі це лише розмови без жодного підґрунтя.

Що сказав Вернидуб?

Юрій Вернидуб відреагував на інформацію про можливе призначення у збірну України досить стримано, але чітко. За його словами, подібні чутки циркулюють уже давно, однак реального інтересу він не відчував.

Тренер підкреслив, що жодних контактів із представниками національної команди не було. Він натякнув, що його прізвище могло з’явитися у списках кандидатів випадково.

В останні місяці я не спілкувався з жодним журналістом з України. Те, що пишуть, не пов'язане зі мною. Щодо збірної, про це вже давно йдуть розмови. Мені ніхто не телефонував. Там пишуть про вісім-десять людей, можливо, хтось і моє ім'я вписав. Якби щось серйозне, мені б подзвонили,

– заявив фахівець.

Робота Вернидуба у Нефтчі

Наразі наставник повністю сконцентрований на роботі в азербайджанському Нефтчі і не планує відволікатися на чутки. Він наголосив, що якби інтерес був серйозним, ситуація виглядала б зовсім інакше.

За словами тренера, його головне завдання – розвиток клубу та досягнення результатів разом із командою.

У чемпіонаті Азербайджану Нефтчі Вернидуба наразі посідає 5 місце.

