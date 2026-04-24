Журналист Дмитрий Шпирко на ютуб-канале "Взбірна" обсудил возможность назначения Мирона Маркевича главным тренером сборной Украины. Он также рассказал о других кандидатах, которых рассматривают на эту должность.

Кто может возглавить сборную Украины?

Журналист сообщил, что бывший главный тренер Маркевич готов вернуться к руководству сборной Украины.

Маркевич очень хочет вернуться в сборную. Он хочет снова работать там. Чувствует определенную недосказанность в этой должности. Он чувствует, что готов к этой работе. Его тренерская карьера еще не завершена,

– отметил Шпирко.

Сейчас президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко рассматривает две потенциальные кандидатуры на пост тренера национальной сборной: кроме Маркевича, среди претендентов также итальянец Андреа Мальдери.

Другой кандидат – Андреа Мальдера. Это человек, который работал с Андреем Шевченко, когда тот возглавлял "сине-желтых". Он был ассистентом и огромный объем работы выполнял. Он тоже кандидат,

– сообщил журналист.

