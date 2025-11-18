Тріумф над скандинавами вивів нашу команду в раунд плей-оф відбору. Після гри президент УАФ Андрій Шевченко завітав до роздягальні команди, повідомляє 24 Канал з посиланням на УАФ.

До теми Україна у вирішальному матчі перемогла Ісландію та вийшла у плей-оф відбору на ЧС-2026

Що сказав Андрій Шевченко?

Легенда українського футболу подякував футболістам за віддачу у грі. На його думку, гравці зараз пишуть новітню історію українського футболу.

Повірте мені, ви дали сьогодні для людей більше, ніж якісь позитивні новини. Вони чекали цього. Через війну людям дуже тяжко. Повністю згоден з тренером про те, що приїзд у збірну повинен зараз оцінюватися зовсім по-іншому для вас. Ми сьогодні будуємо всі разом майбутню історію України. Ви сьогодні зробили те, що від вас чекала вся країна. Сподобався ваш настрій. Сьогодні була команда, яка виходила на поле подарувати людям радість. Молодці,

– заявив Шевченко.

Президент УАФ поспілкувався з гравцями збірної: дивитися відео

Раніше Сергій Ребров у себе в інстаграм також висловився про успішне вирішення завдання. Цікаво, що коуч у пості згадав і про президента України.

До слова, перед матчем фанати яскраво підтримали національну команду. Вболівальники у Варшаві вивісили банер на честь ЗСУ, а також душевно заспівали гімн України.

Відзначимо, що за всю історію збірна України лише раз виходила на чемпіонат світу. У 2006 році підопічні Олега Блохіна здійснили сенсацію на Мундіалі в Німеччині, діставшись стадії 1/4 фіналу.

Як Україні потрапити на чемпіонат світу-2026?