"Синьо-жовті" пробилися у плей-оф, де зіграють за путівку на Мундіаль. У мережі з'явилося відео, що сказав Ребров футболістам у роздягальні після перемоги над Ісландією, повідомляє 24 канал із посиланням на інстаграм УАФ.

Що сказав Ребров після перемоги над Ісландією?

Пресслужба УАФ поділилася відео з розгдягальні після матчу Україна – Ісландія. Усі футболісти раділи виходу у плей-оф.

А головний тренер подякував гравцям. Окрім того, Ребров виділив одну важливу деталь.

Наставник наголосив, що вони можуть, як і виграти, так і програти, але на полі була команда. Він заявив, що вдячний кожному футболісту за неймовірну боротьбу на полі.

Ребров також виділив Анатолія Трубіна, який здійснив декілька чудових сейвів і врятував національну команду. Тренер наголосив, що усі футболісти працювали заради України.

Хотів би одну річ сказати. Коли я був тренером в Динамо, команді, я казав гравцям: Може ви свої травми залікуєте в команді? Але зараз інші часи. Я впевнений, для вас дуже важливо – виклик в збірну, приїхати та боротися за нашу країну. Тому я хочу запитати вас. Це дуже важливо, щоб ви у своїх командах готувалися. Зараз в нас дуже 2 важливі зустрічі плейоф на чемпіонат світу,

– висловився Ребров.

Він також попросив футболістів добре підготуватися до наступних матчів. Адже їм залишається зробити ще один крок, щоб потрапити на омріяний чемпіонат світу 2026 року.

Перші слова Реброва після перемоги над Ісландією: дивіться відео

Сергій Ребров також у своєму інстаграмі опублікував допис після виходу України у плей-оф відбору на ЧС-2026. Головний тренер подякував українцям, а також Володимиру Зеленському та Андрію Єрмаку за підтримку.

