До стадії плей-оф відбору на Мундіаль потраплять 16 збірних. Мова йде про 12 національних команд, які фінішують другими у своїх групах, а також до них доєднаються чотири найкращі переможці груп Ліги націй (за рейтингом), інформує 24 Канал.

Що відомо про поділ команд у плей-оф відбору ЧС-2026?

Усі учасники плей-оф будуть поділені на чотири шляхи по чотири команди. На цій стадії збірні зіграють два одноматчеві півфінали. За їх підсумком визначаться два фіналісти, які й поборються за путівку на ЧС-2026.

До слова. Півфінальні матчі заплановані на 26 березня, а фінали – на 31 березня вже наступного 2026 року.

У якому кошику може опинитись Україна?

20 листопада у швейцарському Ньоні відбудеться жеребкування плей-оф, де Україна повинна опинитись у першому кошику разом зі збірними Італії, Польщі та Туреччини. Початок жеребкування – о 14:00(за київським часом).

КОШИК 1: Італія, Україна, Туреччина та Польща.

Італія, Україна, та Польща. КОШИК 2: Вельс , Шотландія, Словаччина, Чехія.

, Шотландія, Словаччина, Чехія. КОШИК 3 : Ірландія, Албанія, Боснія і Герцеговина , Косово.

: Ірландія, Албанія, , Косово. КОШИК 4: Румунія, Швеція, Північна Македонія, Північна Ірландія.

Зверніть увагу! Жирним виділені збірні, які ще ведуть боротьбу не лише за плей-оф, а й навіть за перше місце у своїх групах.

Чи може команда Сергій Реброва потрапити на збірну Італії? Обидві національні команди перебувають у першому кошику, але для "синьо-жовтих" є ще мінімальний ризик випасти із нього. Таке може статись, якщо Боснія і Герцеговина, Словаччина та Шотландія обійдуть у своїх групах Австрію Німеччину та Данію відповідно.

Боснія поступається Австрії двома балами. А от Шотландія набрала лише на один пункт менше, аніж лідер її квартету С Данія, у якої 11 очок. Натомість Німеччина в останньому турі розгромила Словаччину 6:0 та напряму вийшла на ЧС-2026, залишивши словаків у плей-оф.

Матчі, які є важливі для збірної України:

18 листопада, 21:45. Шотландія – Данія

18 листопада, 21:45. Австрія – Боснія і Герцеговина

Як Україна вийшла у плей-оф відбору ЧС-2026?

Вересневий старт відбору на Мундіаль команда Сергія Реброва не змогла занести собі в актив. Якщо поразка від Франції 0:2 була доволі прогнозованою, то нічия 1:1 із Азербайджаном стала сенсацією.

У жовтні "синьо-жовтим" вдалось реабілітуватись за поганий початок в очах українських фанів. Українська збірна здобула перемоги над Ісландією (3:5) та Азербайджаном (2:1).

У рамках п'ятого туру наша збірна резервним складом була розгромлена Францією 0:4. Ця звитяга дозволила "Ле Бле" достроково вийти на ЧС-2026, посівши першу позицію.

Боротьба за друге місце у квартеті D була до останнього туру, у якому Україна якраз грала проти прямого конкурента збірної Ісландії. Поєдинок у Варшаві був дуже напруженим, а нулі на табло стадіону "Легія" тримались аж до 83-ї хвилини зустрічі. На 83-й Зубков після скидання на дальню стійку від Гуцуляка відкрив рахунок у матчі. А вже у компенсований час сам Гуцуляк додав до своєї результативної передачі ще й гол. Щоправда, м'яч змінив напрямок польоту після рикошету від ноги ісландця. Фінальний свисток зафіксував перемогу України з рахунком 2:0, яка дозволила "синьо-жовтим" фінішувати на другій сходинці (10 балів). Ісландія із 7 очками стала третьою.

Сергій Ребров доволі спокійно та вже без емоцій прокоментував вихід своєї команди у стадію плей-оф. УАФ процитувала слова головного тренера збірної України.

Нагадаємо, що України у своїй історії грала на Мундіалі лише одного разу. Було це ще у 2006-му році, коли у чвертьфіналі розгромно програла Італії 0:3. Натомість до стадії плей-оф кваліфікації ЧС діставалась п'ять разів.

Відзначимо, що на чемпіонат світу-2026 з футболу кваліфікувались вже 34 збірні.