"Сине-желтые" пробились в плей-офф, где сыграют за путевку на Мундиаль. В сети появилось видео, что сказал Ребров футболистам в раздевалке после победы над Исландией, сообщает 24 канал со ссылкой на инстаграм УАФ.

Что сказал Ребров после победы над Исландией?

Пресс-служба УАФ поделилась видео из раздевалки после матча Украина – Исландия. Все футболисты радовались выходу в плей-офф.

А главный тренер поблагодарил игроков. Кроме того, Ребров выделил одну важную деталь.

Наставник отметил, что они могут, как и выиграть, так и проиграть, но на поле была команда. Он заявил, что благодарен каждому футболисту за невероятную борьбу на поле.

Ребров также выделил Анатолия Трубина, который совершил несколько замечательных сейвов и спас национальную команду. Тренер отметил, что все футболисты работали ради Украины.

Хотел бы одну вещь сказать. Когда я был тренером в Динамо, команде, я говорил игрокам: Может вы свои травмы залечите в команде? Но сейчас другие времена. Я уверен, для вас очень важно – вызов в сборную, приехать и бороться за нашу страну. Поэтому я хочу спросить вас. Это очень важно, чтобы вы в своих командах готовились. Сейчас у нас очень 2 важные встречи плейоф на чемпионат мира,

– высказался Ребров.

Он также попросил футболистов хорошо подготовиться к следующим матчам. Ведь им остается сделать еще один шаг, чтобы попасть на желанный чемпионат мира 2026 года.

Что известно о плей-офф отбора на ЧМ-2026?