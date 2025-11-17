Це стало можливим завдяки другому місцю в групі. Україна змогла вирвати перемогу над Ісландією у вирішальній битві (2:0), повідомляє 24 Канал.
Як у Варшаві співали гімн України?
Гра пройшла у Варшаві, адже через воєнний стан наша збірна не може приймати суперників у себе вдома. Тим не менш, "синьо-жовті" отримали колосальну підтримку у столиці Польщі.
Особливо яскраво вони надихнули гравців перед стартом зустрічі. Фанати вразили своїм масовим виконанням гімну України, який заспівали усім стадіоном.
Українські фанати співають гімн у Варшаві: дивитися відео
Символічно, що гра проходила на домашньому стадіоні Легії, яке носить назву "Войська Польського імені Юзефа Пілсудського". Цей політик початку ХХ сторіччя є героєм Польщі.
Проте в Україні до Пілсудського склалось більше негативне ставлення. Багато хто звинувачують Юзефа у масових репресіях на Галичині, а також незаконних обшуках українських сімей та ув'язнень.
Крім того, фанати Легії відомі своїм недружнім ставленням до України. У жовтні вболівальники клубу потрапили у скандал під час матчу їх клубу проти Шахтаря у Лізі конференцій. Причиною стали антиукраїнські банери.
Як Україні потрапити на чемпіонат світу-2026?
- Друге місце у квартеті дозволило збірній України кваліфікуватися у плей-офф. Там будуть розіграні чотири путівки на Мундіаль серед 16-ти команд.
- Для проходу на чемпіонат світу "синьо-жовтим" треба здолати двох суперників поспіль. Матчі пройдуть 26 та 31 березня наступного року.
- Фінальна частина ЧС-2026 пройде з 11 червня по 19 липня в США, Канаді та Мексиці.